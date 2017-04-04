В Истре педофил надругался над школьницей в подъезде ее дома

Публикации за 04.04.17

В подмосковной Истре сотрудники правоохранительных органов ведут розыск мужчины, который изнасиловал 14-летнюю школьницу в подъезде ее дома, передает «Лайф».

Сообщается, что преступление было зафиксировано установленными в подъезде камерами видеонаблюдения. По некоторым данным, стражам порядка это позволило оперативно составить ориентировку на преступника.

Сообщается, что мужчине на вид от 30 до 35 лет, рост порядка 1 метра 80 сантиметров, телосложение худощавое, стрижка коротка, волосы темные, также у мужчины длинный заостренный нос.

Нападавший был одет в синие джинсы и куртку с капюшоном темно-синего цвета.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 04.04.17

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