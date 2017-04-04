Бывший директор парка «Фили» «наработал» на два уголовных дела

Публикации за 04.04.17

Бывший директор московского «Парка культуры и отдыха «Фили» Павел Стрижов стал фигурантом двух уголовных дел о злоупотреблении должностными полномочиями почти на 11 млн рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что в результате проверки деятельности администрации парка было установлено, что в течение длительного периода времени заключались договоры о производстве работ на территории парка с организациями-подрядчиками. Однако по истечении сроков договорных обязательств оборудование в полном объеме поставлено не было, работы не выполнялись. При этом бывший директор парка Павел Стрижов из бюджетных средств оплатил поставки оборудования и выполнение работ (в некоторых случаях подписаны акты приема) на сумму более 11 млн рублей.

Материалы прокурорских проверок были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения Следственным управлением по Западному административному округу ГСУ СК России по г. Москве в отношении бывшего руководителя парка Павла Стрижова возбуждены два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.ч. 1,3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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