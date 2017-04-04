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Публикации за 04.04.17

В Подмосковье в багажнике иномарки найдены трупы двух мужчин с огнестрельными ранениями

В Подмосковье в багажнике иномарки найдены трупы двух мужчин с огнестрельными ранениями

Трупы двух мужчин были найдены в багажнике внедорожника «Мерседес» в Ленинском районе Подмосковья на территории поселка Развилка, передает .

По данным издания, в самом конце Вишневой улицы был найден припаркованный внедорожник Mercedes ML, в багажном отсеке которого и лежали тела двух мужчин, погибших от огнестрельных ранений. Как позднее установили эксперты, смерть обоих жертв убийства наступила примерно за 10 часов до их обнаружения, то есть, примерно в 23 часа в понедельник.

Позднее следователями были установлены личности погибших. Ими оказались 36-летний Хорен Маргарян и 39-летний Микаель Лалаян. По факту этого преступления сотрудники следственного отдела открыли уголовное производство. По одной из версий, мужчины были убиты в результате криминального конфликта.

Москва, Алексей Васильев

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