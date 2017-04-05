NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 05.04.17

В Москве произошел транспортный коллапс: на путях около Курского вокзала обнаружен подозрительный предмет

В Москве произошел транспортный коллапс: на путях около Курского вокзала обнаружен подозрительный предмет

Сегодня утром машинист пригородного поезда Москва – Крутое, который начал следовать от Курского вокзала столицы, обнаружил на пути электрички посторонний предмет. Как сообщила пресс-служба Московской железной дороги, электричка вернулась в тупик вокзала, для движения на время проверки были закрыты первый и второй главные пути.

Движение поездов в районе вокзала осуществляется только по третьему главному пути Горьковского направления, уточнили в МЖД.

Ситуация привела к изменению маршрутов электричек. В частности, поезда, следующие в Москву, доезжают до станций Новогиреево, Реутово и Серп и Молот, где у пассажиров есть возможность пересесть на другой вид транспорта. На станции Кусково электропоезда разворачиваются и отправляются обратно в сторону области.

В связи со сложностью организации движения поездов пригородные поезда следуют с увеличенным интервалом.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.04.17

Депутаты предложили закрыть соцсети для детей. А взрослых пользователей регистрировать по паспортам. / Силовики ищут связи петербургского террориста с ИГ. Депутаты потребовали отчет об эффективности мер безопасности в метро. / Террористы ИГ выступили с посланием к Трампу и назвали его «идиотом». Боевики предрекли США «смерть от злобы».

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter