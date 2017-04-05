В Москве произошел транспортный коллапс: на путях около Курского вокзала обнаружен подозрительный предмет

Публикации за 05.04.17

Сегодня утром машинист пригородного поезда Москва – Крутое, который начал следовать от Курского вокзала столицы, обнаружил на пути электрички посторонний предмет. Как сообщила пресс-служба Московской железной дороги, электричка вернулась в тупик вокзала, для движения на время проверки были закрыты первый и второй главные пути.

Движение поездов в районе вокзала осуществляется только по третьему главному пути Горьковского направления, уточнили в МЖД.

Ситуация привела к изменению маршрутов электричек. В частности, поезда, следующие в Москву, доезжают до станций Новогиреево, Реутово и Серп и Молот, где у пассажиров есть возможность пересесть на другой вид транспорта. На станции Кусково электропоезда разворачиваются и отправляются обратно в сторону области.

В связи со сложностью организации движения поездов пригородные поезда следуют с увеличенным интервалом.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.04.17

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