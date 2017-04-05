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Публикации за 05.04.17

В Подмосковье вторые сутки не могут найти пропавшую школьницу

В Подмосковье вторые сутки не могут найти пропавшую школьницу

Вторые сутки в Подмосковье ведется розыск 14-летней Настасьи Ковалевой. Девочка вышла из дома в Никольско-Архангельском в минувший понедельник, 3 апреля, после этого ее никто не видел, пишет .

«На данный момент ничего о местонахождении пропавшей девочки не известно», – приводит издание слова представителей ассоциации волонтерских организаций по поиску пропавших детей.

Есть версия, что пропавший ребенок может находиться в Москве. В день исчезновения Настасья была одета в куртку черного цвета и синий свитер, черные ботинки и темно-синие джинсы. Рост девочки примерно 160 сантиметров, голубые глаза, прямые русые волосы.

Всех, кто видел Настасью или может что-нибудь знать о ее судьбе просят сообщить по телефонам полиции 102 или набрать номер организации «Поиск пропавших детей» 8 (499)686-02-01.

Москва, Алексей Васильев

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