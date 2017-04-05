В Балашихе сотрудника автомойки раздавило между двумя автобусами

Публикации за 05.04.17

Сегодня утром подмосковная Балашиха стала местом жуткого дорожного происшествия, которое унесло жизнь одного из местных жителей, передает «Лайф» со ссылкой на источники в полиции.

Сообщается, что около пяти часов утра в районе Западной улицы возле автомойки произошло столкновение двух пассажирских автобусов. В момент аварии пассажиров в салонах транспортных средств не было, однако в результате их столкновения один из сотрудников автомойки оказался зажат между кузовами тяжеловесных автобусов. Мужчина получил тяжелые травмы, от которых погиб на месте происшествия.

По данным полиции, причиной этого инцидента стала техническая неисправность одного из транспортных средств. Впрочем, точные причины этой аварии, а также степень вины каждого из ее участников установит следствие.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 05.04.17

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