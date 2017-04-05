NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 05.04.17

В Балашихе сотрудника автомойки раздавило между двумя автобусами

В Балашихе сотрудника автомойки раздавило между двумя автобусами

Сегодня утром подмосковная Балашиха стала местом жуткого дорожного происшествия, которое унесло жизнь одного из местных жителей, передает со ссылкой на источники в полиции.

Сообщается, что около пяти часов утра в районе Западной улицы возле автомойки произошло столкновение двух пассажирских автобусов. В момент аварии пассажиров в салонах транспортных средств не было, однако в результате их столкновения один из сотрудников автомойки оказался зажат между кузовами тяжеловесных автобусов. Мужчина получил тяжелые травмы, от которых погиб на месте происшествия.

По данным полиции, причиной этого инцидента стала техническая неисправность одного из транспортных средств. Впрочем, точные причины этой аварии, а также степень вины каждого из ее участников установит следствие.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 05.04.17

В Подмосковье вторые сутки не могут найти пропавшую школьницу. / Нефть приближается к $55: доллар подешевел на 66 копеек. / «Непотопляемая»: Порошенко взял в советники Марию Гайдар.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter