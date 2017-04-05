В Волоколамске неизвестные до смерти избили мужчину азиатской внешности

Публикации за 05.04.17

В подмосковном Волоколамске неизвестные злоумышленники до смерти избили мужчину азиатской внешности у подъезда одного из жилых домов, передает телеканал «360» со ссылкой на источник в полиции.

Сообщается, что мужчина 30-35 лет азиатской внешности, личность которого пока не установлена, был доставлен в больницу от подъезда одного из жилых домов Волоколамска бригадой медиков. Врачи впоследствии диагностировали у пострадавшего ножевое ранение в области плеча, тупую травму живота и закрытую черепно-мозговую травму. Через несколько часов от полученных телесных повреждений мужчина скончался.

Также отмечается, что на месте происшествия были найдены и изъяты обломок ручки двери, деревянная палка со следами вещества бурого цвета и смывы этого же вещества. Сейчас по факту данного происшествия открыто уголовное производство. Полиция разыскивает причастных к убийству мужчины.

Москва, Алексей Васильев

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