Распродажа России: Шувалов анонсировал приватизацию «Совкомфлота» ближе к лету

Публикации за 05.04.17

Продажа государственного пакета акций крупнейшей российской судоходной компании «Совкомфлот» будет осуществлена, скорее всего, предстоящим летом. Об этом сегодня сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

«Вообще мы ожидаем самой процедуры (приватизации «Совкомфлота»), скорее, летом. Мы работаем с менеджментом. Окончательного решения нет, но будет ближе к лету», – сказал Шувалов, слова которого цитирует «Прайм».

Он также отметил, что срок приватизации «Совкомфлота» с решением по уровню дивидендов госкомпаний не связан. «Приватизация идет по своему плану, а вопрос дивидендного плана – это другой вопрос. Это не пересекается», – уточнил Шувалов.

Группа компаний «Совкомфлот» – крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. В настоящее время 100% компании принадлежат государству, правительство РФ планирует сократить долю в «Совкомфлоте» – до 25% плюс одна акция.

Москва, Анастасия Смирнова

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