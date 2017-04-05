В Кашире следователи проводят проверку после гибели рабочего на заводе

Публикации за 05.04.17

В подмосковной Кашире следователи выясняют обстоятельства и причин трагической гибели электрогазосварщика местного вагоноремонтного предприятия «Новотранс». Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по региону.

Трагический случай произошел еще в ноябре минувшего года. Тогда 32-летний работник предприятия занимался разделкой вагонов, которые были исключены из инвентаря. Во время резки блоков части вагона на мужчину обрушилась часть стеновой панели вагона. От полученных в результате этого происшествия травм сварщик скончался в клинике спустя несколько дней.

По факту этого происшествия открыто уголовное производство, на данный момент в рамках этого дела инициирована судебная техническая экспертиза.

Москва, Алексей Васильев

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