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Публикации за 05.04.17

В Подмосковье по дороге в аэропорт пропала женщина

В Подмосковье по дороге в аэропорт пропала женщина

В Подмосковье по дороге в аэропорт «Внуково» пропала 49-летняя жительница Щелкова, которая планировала отправиться в Турцию. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ночью женщина вышла из своего дома, села в неустановленную следствием машину, намереваясь при этом ехать в аэропорт «Внуково», откуда планировала вылететь в Турцию. Однако,регистрацию на рейс потерпевшая не прошла и территорию РФ не покидала.

По данному факту ведомством возбуждено уголовное дело по статье «убийство». В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождение потерпевшей и лиц, причастных к совершению в отношении нее преступления.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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