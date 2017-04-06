В Химках многодетная мать выбросила новорожденного на помойку

Публикации за 06.04.17

В подмосковных Химках сотрудники полиции задержали 30-летнюю уроженку Тверской области, которая подозревается в оставлении новорожденного в опасности. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Московской области.

Как установили стражи порядка, задержанная самостоятельно родила малыша в бытовке, а после этого вынесла его во двор в районе Библиотечной улицы и положила в мусорный бак. Свои действия женщина объяснила тем, что у нее уже есть трое несовершеннолетних детей, кроме того, сама она находится в непростом финансовом положении.

Младенец был найден местным жителем, который сразу же отнес его в ближайшую больницу. На данный момент его жизни и здоровью ничто не угрожает.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Выбросившую ребенка мать было решено поместить под стражу.

Москва, Алексей Васильев

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