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Публикации за 06.04.17

В Химках многодетная мать выбросила новорожденного на помойку

В Химках многодетная мать выбросила новорожденного на помойку

В подмосковных Химках сотрудники полиции задержали 30-летнюю уроженку Тверской области, которая подозревается в оставлении новорожденного в опасности. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Московской области.

Как установили стражи порядка, задержанная самостоятельно родила малыша в бытовке, а после этого вынесла его во двор в районе Библиотечной улицы и положила в мусорный бак. Свои действия женщина объяснила тем, что у нее уже есть трое несовершеннолетних детей, кроме того, сама она находится в непростом финансовом положении.

Младенец был найден местным жителем, который сразу же отнес его в ближайшую больницу. На данный момент его жизни и здоровью ничто не угрожает.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Выбросившую ребенка мать было решено поместить под стражу.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 06.04.17

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