«Уроки музыки»: 45-летний учитель два года совращал мальчиков

Публикации за 06.04.17

В Москве задержан 45-летний мужчина, который под предлогом музыкальных занятий у себя в квартире совращал малолетних мальчиков. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По версии следствия, в период времени с 2014 по 2016 годы мужчина под предлогом проведения музыкальных репетиций приглашал к себе в квартиру учащихся одной из московской музыкальной группы. После этого, подавляя волю малолетних мальчиков, неоднократно совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

В настоящее время мужчина задержан и доставлен в отдел для проведения следственных действий. Следствие планирует предъявить фигуранту обвинение и избрать меру пресечения, связанную с лишением свободы.

«Проводится комплекс следственных действий, направленный на выявление иных возможных эпизодов аналогичной преступной деятельности», – отметили в СКР.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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