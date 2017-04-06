NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 06.04.17

«Уроки музыки»: 45-летний учитель два года совращал мальчиков

«Уроки музыки»: 45-летний учитель два года совращал мальчиков

В Москве задержан 45-летний мужчина, который под предлогом музыкальных занятий у себя в квартире совращал малолетних мальчиков. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По версии следствия, в период времени с 2014 по 2016 годы мужчина под предлогом проведения музыкальных репетиций приглашал к себе в квартиру учащихся одной из московской музыкальной группы. После этого, подавляя волю малолетних мальчиков, неоднократно совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

В настоящее время мужчина задержан и доставлен в отдел для проведения следственных действий. Следствие планирует предъявить фигуранту обвинение и избрать меру пресечения, связанную с лишением свободы.

«Проводится комплекс следственных действий, направленный на выявление иных возможных эпизодов аналогичной преступной деятельности», – отметили в СКР.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.04.17

В московском метро завелись педофилы. / В Подмосковье обнаружена радиоактивная почтовая посылка. / В Химках многодетная мать выбросила новорожденного на помойку.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter