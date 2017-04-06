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Публикации за 06.04.17

В Подмосковье убит таксист из Таджикистана

В Подмосковье убит таксист из Таджикистана

В больницу подмосковного Подольска доставлен гражданин Таджикистана, который работал водителем такси. Медики зафиксировали у мужчины серьезные травмы головы, от которых он впоследствии скончался, передает телеканал «360» со ссылкой на источники в местной полиции.

Сообщается, что смерть мужчины наступила от диффузной травмы мозга, субдурального травматического кровоизлияния, образовавшегося в результате травматического воздействия на череп.

Известно, что сотрудники полиции задержали гражданина Узбекистана, который подозревается в причастности к убийству таксиста. По информации следователей преступление мужчина совершил в результате пьяной ссоры.

Возбуждено уголовное дело.

Москва, Алексей Васильев

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