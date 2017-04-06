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Публикации за 06.04.17

Отделение почты в Подмосковье эвакуировали из-за оружия в посылке

Отделение почты в Подмосковье эвакуировали из-за оружия в посылке

Администрация отделения «Почты России» в подмосковном Рошале обратилась в правоохранительные органы с сообщением о подозрительной посылке с оружием, которую сдал один из отправителей, передает телеканал «360» со ссылкой на источники в полиции.

Сотрудники полиции приняли решение об эвакуации трех сотрудников почтового отделения, которое располагается на первом этаже жилого многоквартирного дома. Кроме того, была проведена эвакуация 18 жильцов местных квартир. Впоследствии осмотром отделения занялись опытные кинологи.

Как уточнили в полиции, внутри подозрительной посылки специалисты обнаружили предмет, который конструктивно напоминает револьвер «Наган». Пистолет был без номерных обозначений. Находка была направлена на экспертизу.

Москва, Алексей Васильев

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