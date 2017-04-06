«Новая» Москва осталась без света

Публикации за 06.04.17

В «новой» Москве на территории Троицкого административного округа произошла крупная коммунальная авария: около 10,3 тысячи бытовых потребителей остались без электроснабжения, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минэнерго РФ.

«Шестого апреля в 14:49 мск действием защиты отключилась работающая по ремонтной схеме ВЛ 110 кВ Леоново-Лесная (филиал «МОЭСК» – «новая Москва») с неуспешным автоматическим повторным подключением (АПВ). ВЛ 110 кВ Летово-Марьино в ремонте», – говорится в сообщении.

Причиной отключения линии Леоново-Лесная стало повреждение шлейфа высокой частоты заградителя на подстанции 110 кВ «Леоново».

Сообщается, что без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Троицком АО – около 10,3 тысячи человек.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 06.04.17

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