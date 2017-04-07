В Москве задержан мужчина за призывы в соцсетях к массовым беспорядкам

Публикации за 07.04.17

В Москве задержан мужчина 1992 года рождения по подозрению в призывах к массовым беспорядкам. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что 29 марта в Интернете неустановленным лицом под псевдонимом размещены текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка.

«Несмотря на особую сложность расследования, связанную с тем, что преступление совершено с использованием высокотехнологичных средств в сфере компьютерных технологий, следователями Главного управления совместно с сотрудниками ГУ МВД по городу Москве в кратчайший срок установлен и задержан мужчина 1992 года рождения, подозреваемый в совершении указанного преступления», – говорится в сообщении ведомства.

В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемый размещал материалы, призывающие к массовым беспорядкам в центре Москвы, с помощью специального программного обеспечения, предназначенного для сокрытия следов присутствия в сети Интернет, а именно с использованием серверов, находящихся на территории иностранных государств.

В СКР отметили, что следователями проведены обыски по месту жительства фигуранта, в ходе которых изъяты многочисленная компьютерная техника и электронные устройства, используемые для передачи и распространения информации, а также иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

В настоящее время по всем изъятым предметам назначены комплексные компьютерно-технические судебные экспертизы, проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. В ближайшее время следователями будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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