NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 07.04.17

В Клину вооруженного ножом пациента психбольницы задерживали со стрельбой

В Клину вооруженного ножом пациента психбольницы задерживали со стрельбой

Сотрудники больницы подмосковного Клина обратились в полицию с жалобой на агрессивного пациента, который нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Московской области.

Как выяснилось, нарушителем был 29-летний местный житель, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Мужчина не стал слушать требования стражей порядка и оказал сопротивление при попытке задержания. Более того, дебошир угрожал полицейским ножом. Правоохранители предупредили мужчину о применении табельного оружия, но и это не возымело должного эффекта. Задержать мужчину удалось лишь после предупредительного выстрела. Сообщается, что в результате этого инцидента никто не пострадал.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 07.04.17

Минэкономразвития готовится к ослаблению рубля на 12% к концу года. «Сейчас национальная валюта переоценена». / Россия разорвала меморандум с США по безопасности в сирийском небе. МИД РФ: Ракетная атака Вашингтона по Сирии бездумна и опасна. / В Москве задержан мужчина за призывы в соцсетях к массовым беспорядкам.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter