В Клину вооруженного ножом пациента психбольницы задерживали со стрельбой

Публикации за 07.04.17

Сотрудники больницы подмосковного Клина обратились в полицию с жалобой на агрессивного пациента, который нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Московской области.

Как выяснилось, нарушителем был 29-летний местный житель, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Мужчина не стал слушать требования стражей порядка и оказал сопротивление при попытке задержания. Более того, дебошир угрожал полицейским ножом. Правоохранители предупредили мужчину о применении табельного оружия, но и это не возымело должного эффекта. Задержать мужчину удалось лишь после предупредительного выстрела. Сообщается, что в результате этого инцидента никто не пострадал.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 07.04.17

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