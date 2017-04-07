Мусор замучил: дачники из подмосковного Дмитровского района вышли на протест из-за свалки

Публикации за 07.04.17

Жители дачных поселков в Дмитровском районе Московской области жалуются на огромную мусорную свалку, которая, по их утверждению, источает ужасный запах. Дачники опасаются, что этот полигон доля бытовых отходов в скором времени будет расширен, для чего запланирована вырубка леса, передает «Москва 24».

Полигон бытовых отходов «Непейно», о котором идет речь, находится под усиленной охранной и расположен всего в километре от ближайшего дачного поселка. Дорога к свалке всего в полутора сотнях метров. При этом в непосредственной близости располагаются почти полтора десятка населенных пунктов, жителям которых пришлось выйти на митинг и потребовать ликвидации полигона.

За последние годы предприниматели, которые эксплуатируют этот полигон, неоднократно были оштрафованы за самые разные нарушения. Дачники говорят, что ранее местные власти обещали закрыть свалку к 2019 году, но сейчас речь об этом, похоже, уже не идет. Местные жители опасаются, что здесь планируют вырубить часть леса для расширения территории полигона.

Представители Минэкологии региона заявляют, что мусорный полигон еще не исчерпал свой ресурс, но никакого расширения якобы не планируется – речь идет лишь о модернизации свалки и строительстве рядом с ней мусоросортировочной станции.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 07.04.17

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