Житель Подмосковья проломил стену магазина и украл еду и алкоголь на 33 тысячи рублей

Публикации за 07.04.17

Сотрудники полиции Московской области задержали в Павловском Посаде 28-летнего местного жителя, который украл в одном из магазинов алкогольные напитки и продукты питания на общую сумму в 33 тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону.

Розыск и задержание злоумышленника, который оказался местным жителем, сотрудники полиции провели на основании заявления от сотрудников магазина. Следователи установили, что злоумышленник, повредил стену склада магазина и проник в складское помещение, откуда похитил товары.

Вор задержан, в его отношении открыто уголовное производство, что в будущем может грозить ему лишением свободы на срок до пяти лет.

Стражи порядка также проводят проверку по факту возможной причастности подозреваемого к совершению других аналогичных преступлений.

Москва, Алексей Васильев

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