В Подмосковье при обрушении кровли здания пострадали шестеро граждан Вьетнама

Публикации за 07.04.17

Шесть человек получили травмы различной степени тяжести в результате обрушения кровли здания на улице Ковалевой в подмосковном Ногинске, передает «Лайф».

По данным издания, все пострадавшие в результате обрушения конструкции здания являются гражданами Вьетнама. Они получили множественные телесные повреждения, в том числе переломы, и были в экстренном порядке доставлены в медицинское учреждение.

В обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций и подмосковные правоохранительные органы.

Москва, Алексей Васильев

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