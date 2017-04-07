В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве найденных в багажнике внедорожника мужчин

Публикации за 07.04.17

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве двух мужчин, чьи тела были найдены 4 апреля в багажнике внедорожника «Мерседес», брошенного в селе Развилка. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

По данным ведомства, задержанный оказался ранее неоднократно судимым гражданином Армении. «Благодаря хорошо спланированным оперативно-розыскным мероприятиям удалось установить личность причастного к совершению убийства гражданина Армении. Также стало известно, что убийство подозреваемый совершил в результате конфликта, который произошел между ним и погибшими», – отметили в следственном ведомстве.

Москва, Алексей Васильев

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