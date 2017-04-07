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Публикации за 07.04.17

В Коломне грабитель напал на женщину с коляской

В Коломне грабитель напал на женщину с коляской

В подмосковной Коломне полиция задержала грабителя, который совершил нападение на женщину с детской коляской, передает со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как сообщается, нападение было совершено на территории парка, причем, происходящее было зафиксировано камерой очевидца случившегося. Мужчина подошел к женщине, сидящей на лавочке, и выхватил у нее из рук телефон. Вскочившая жертва случайно опрокинула коляску с ребенком, а преступник смог спокойно убежать. Потерпевшая считает, что злоумышленник намеренно толкнул коляску с ребенком, чтобы отвлечь ее внимание.

Впрочем, полиция все же задержала преступника по горячим следам. Как выяснилось позднее, на счету мужчины целых три ограбления. В каждом случае его жертвами становились исключительно женщины.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 07.04.17

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