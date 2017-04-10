В Солнечногорске произошел крупный пожар в здании Пенсионного фонда

Публикации за 10.04.17

Сегодня утром в подмосковном Солнечногорске на мансарде здания Пенсионного фонда России вспыхнул пожар. На данный момент горение полностью ликвидировано. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Сообщение о ЧП в здании на Почтовой улице поступило спасателям 5 часов. Горело трехэтажное строение Пенсионного фонда России. Позднее в экстренных службах сообщили, что пламенем охвачена мансарда здания на общей площади 600 квадратных метров, уточняет РИА «Новости». В 7:11 пожар был ликвидирован.

На данный момент сотрудники пожарной службы продолжают работать на объекте – ведется проливка конструкций здания, поврежденных огнем.

Москва, Алексей Васильев

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