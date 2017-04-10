В Подмосковье 2-летний малыш впал в кому после падения на него телевизора

Публикации за 10.04.17

ребенок получил тяжелые телесные повреждения в результате паления на него телевизора. Этот инцидент произошел в квартире жилого дома в деревне Мишутино в Сергиево Посадском районе.

Со слов родителей ребенка, малыш получил травму по собственной неосторожности.

Тем не менее по данному факту следственным отделом по городу Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести вреда здоровью ребенка и механизма получения им травмы головы.

По данным «Рен-ТВ», медики диагностировали у двухлетнего малыша внутричерепную гематому, сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Более того, как сообщается, ребенок от полученных травм впал в состояние комы.

Москва. Другие новости 10.04.17

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