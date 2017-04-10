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Публикации за 10.04.17

СМИ: Бывший мэр Архангельска устроил гонку на Ferrari в московском торговом центре (ВИДЕО)

СМИ: Бывший мэр Архангельска устроил гонку на Ferrari в московском торговом центре (ВИДЕО)

В Москве в здании крупного торгового центра «Весна» в ночь на 10 апреля мужчина устроил гонку на красном Ferrari.

Элитная машина, за рулем которой предположительно находился бывший мэр Архангельска Александр Донской, въехала в ТЦ за 10 минут до его закрытия, передает .

Предположительно, автомобилю удалось заехать в торговый центр погрузочную площадку. Согласно видео, которое попало в сеть, водитель на большой скорости ездил по коридорам, дрифтовал и подвергал риску жизнь и здоровье персонала ТЦ и посетителей.

Охранники торгового центра, пытались преградить дорогу гонщику. В результате один сотрудник получил травмы – на видео видно, как мужчина падает, когда мимо проносится иномарка.

Как уточняет , задержать хулигана удалось только спустя 20 минут.

Правоохранительные органы еще не дали свою оценку ЧП.

Александр Донской – бывший мэр Архангельска (2005 – 2008 гг.), экс-владелец крупнейшей региональной розничной сети супермаркетов «Сезон». В 2006 году он заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2008 года. После этого, по его утверждению, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов угрожал ему посадкой в тюрьму и обещал, что поломает жизнь, если Донской не откажется от участия в президентской кампании.

В 2006 году против него было возбуждено несколько уголовных дел. 6 марта 2008 года Донской после восьмимесячного заключения в СИЗО был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и использовании средств городского бюджета для обеспечения личной охраны. Он был приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Суд также лишил его права занимать определенные должности, в том числе выборные, сроком на два года.

В конце 2009 года Донской сообщил, что переезжает в Москву, где планирует стать консультантом политиков и предпринимателей, а также тренером по личным целям.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.04.17

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