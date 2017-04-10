Бывший полицейский получил 18 лет за жестокое убийство семьи с маленьким ребенком в Люберцах

Публикации за 10.04.17

Бывший сотрудник полиции Михаила Дроника приговорен к 18 годам заключения за убийство семейной пары с ребенком в подмосковных Люберцах. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по региону.

По данным ведомства, убийство было совершено осужденным 23 мая 2015 года. Тогда, во время ссоры с соседом по коммунальной квартире в Люберцах он нанес своему оппоненту несколько ударов ножом в область лица и шеи. От полученных ранений жертва нападения скончалась на месте, а убийца, чтобы замести следы преступления, зарезал еще и его супругу с малолетним сыном. Более того, после этого он расчленил тела погибших и растворил их в кислоте.

На тот момент Дроник занимал должность командира отдельного взвода конвоирования и охраны УВД по Западному административному округу Москвы.

Сегодня, 10 апреля, коллегия присяжных Московского областного суда признала его виновным, в результате суд приговорил Дроника к 18 годам лишения свободы. Наказание бывший полицейский будет отбывать в колонии строго режима. Кроме всего прочего, суд постановил взыскать в пользу потерпевших по этому делу компенсацию в размере 12 млн рублей.

Москва, Алексей Васильев

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