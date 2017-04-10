В Подмосковье на дороге обнаружен муляж бомбы

Публикации за 10.04.17

В минувшее воскресенье житель подмосковного Клина обнаружил на дороге между деревнями Папилино и Полуханово мобильный телефон с присоединенными к нему проводами и каким-то предметом, похожим на взрывчатку, передает телеканал «360» со ссылкой на источники в полиции.

Подозрительный телефон был осмотрен полицейскими и кинологом с двумя служебными псами, которые не нашли в нем ничего опасного. Эксперты признали его муляжом.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 10.04.17

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