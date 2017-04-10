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Публикации за 10.04.17

В Москве активизировались «театральные» мошенники

В Москве активизировались «театральные» мошенники

В Москве участились случаи махинаций с билетами на культурные мероприятия. Как сообщила пресс-служба столичного департамента культуры, злоумышленники от имени ведомства пытаются продавать билеты в театры и концертные залы.

По данным ведомства, неизвестные звонят в организации или физическим лицам, представляются сотрудниками департамента и предлагают купить у них билеты. Более того, они создают сайты, на которых от имени департамента предлагается приобрести билеты, в том числе в Большой театр, театр им. Ев. Вахтангова и театр Наций.

В департаменте подчёркнули, что в их ведомстве не занимаются продажей билетов. Купить их можно на официальных сайтах самих театров.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.04.17

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