В Подмосковье студент изнасиловал 20-летнего молодого человека

Публикации за 10.04.17

В подмосковном Щелковском районе 20-летний безработный местный житель обратился к стражам порядка с заявлением об изнасиловании. По словам молодого человека, над ним жестоко надругался студент профессионального колледжа, передает телеканал «360» со ссылкой на источники в полиции.

По словам потерпевшего мужчины, этот инцидент произошел 8 апреля на территории бывшего детского дома в поселке Фряново. Предполагаемый насильник якобы является студентом первого курса столичного областного профессионального колледжа инновационных технологий.

По данному факту проводится проверка.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 10.04.17

Продажи автомобилей в России в марте выросли почти на 10%. / В Москве активизировались «театральные» мошенники. / Полиция Италии задержала россиянку, выбросившую труп дочери. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»