В Подмосковье студент изнасиловал 20-летнего молодого человека

В подмосковном Щелковском районе 20-летний безработный местный житель обратился к стражам порядка с заявлением об изнасиловании. По словам молодого человека, над ним жестоко надругался студент профессионального колледжа, передает телеканал «360» со ссылкой на источники в полиции.
По словам потерпевшего мужчины, этот инцидент произошел 8 апреля на территории бывшего детского дома в поселке Фряново. Предполагаемый насильник якобы является студентом первого курса столичного областного профессионального колледжа инновационных технологий.
По данному факту проводится проверка.
Москва, Алексей Васильев
Москва. Другие новости 10.04.17
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