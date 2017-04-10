NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 10.04.17

В Подмосковье студент изнасиловал 20-летнего молодого человека

В Подмосковье студент изнасиловал 20-летнего молодого человека

В подмосковном Щелковском районе 20-летний безработный местный житель обратился к стражам порядка с заявлением об изнасиловании. По словам молодого человека, над ним жестоко надругался студент профессионального колледжа, передает телеканал «360» со ссылкой на источники в полиции.

По словам потерпевшего мужчины, этот инцидент произошел 8 апреля на территории бывшего детского дома в поселке Фряново. Предполагаемый насильник якобы является студентом первого курса столичного областного профессионального колледжа инновационных технологий.

По данному факту проводится проверка.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 10.04.17

Продажи автомобилей в России в марте выросли почти на 10%. / В Москве активизировались «театральные» мошенники. / Полиция Италии задержала россиянку, выбросившую труп дочери.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter