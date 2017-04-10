В Подмосковье студент воткнул школьнику в пах пилку для маникюра

Публикации за 10.04.17

Медикам детского отделения больницы Рузского района накануне был доставлен ученик 11-го класса одной из средних школ с серьезной травмой паха, передает телеканал «360», ссылаясь на источники в местных правоохранительных органах.

По предварительным данным, злоумышленник нанес пострадавшему школьнику удар в область паха пилочкой для маникюра. Впоследствии сотрудники полиции задержали его – им оказался 17-летний студент филиала Московского политехнического университета в Тучково. По версии стражей порядка, между подростками произошел конфликт.

Сейчас по факту причинения телесных повреждений проводится проверка.

Москва, Алексей Васильев

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