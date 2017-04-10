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Публикации за 10.04.17

Стрельба на подмосковной АЗС: один человек погиб, двое ранены

Стрельба на подмосковной АЗС: один человек погиб, двое ранены

В подмосковном Домодедовском районе на автозаправочной станции произошла стрельба: один человек погиб, еще двое ранены. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Пострадавшие доставлены в реанимацию. Сообщается, что стрельбу открыли «неустановленные лица», передает «Интерфакс».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 10.04.17

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