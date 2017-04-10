NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 10.04.17

В Москве задержан 24-лений мужчина за жестокое убийство девушки

В Москве задержан 24-лений мужчина за жестокое убийство девушки

В Москве задержан 24-летний Ракиф Ганбаров по обвинению в совершении жестокого убийства девушки, тело которой было обнаружено в лесополосе в районе улицы Нижние Мневники. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление было совершено 5 апреля. В автомобиле вблизи жилого дома на улице Нижние Мневники между обвиняемым и ранее незнакомой 21-летней девушкой произошел конфликт.

В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, мужчина схватил девушку за шею и стал ее душить. После того как девушка потеряла сознание, обвиняемый взял ремень и задушил им потерпевшую. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Желая скрыть следы преступления, Ганбаров спрятал тело девушки в небольшой яме на территории лесополосы вблизи улицы Нижние Мневники.

Как уточнили в СКР, во время проведения следственных действий задержанный признал вину. Сегодня следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.04.17

В Подмосковье студент воткнул школьнику в пах пилку для маникюра. / МИД России призвал граждан РФ к осторожности в Египте. / Роскомнадзор заблокировал переговорный сервис противников «Платона».

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter