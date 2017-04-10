В Москве задержан 24-лений мужчина за жестокое убийство девушки

Публикации за 10.04.17

В Москве задержан 24-летний Ракиф Ганбаров по обвинению в совершении жестокого убийства девушки, тело которой было обнаружено в лесополосе в районе улицы Нижние Мневники. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление было совершено 5 апреля. В автомобиле вблизи жилого дома на улице Нижние Мневники между обвиняемым и ранее незнакомой 21-летней девушкой произошел конфликт.

В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, мужчина схватил девушку за шею и стал ее душить. После того как девушка потеряла сознание, обвиняемый взял ремень и задушил им потерпевшую. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Желая скрыть следы преступления, Ганбаров спрятал тело девушки в небольшой яме на территории лесополосы вблизи улицы Нижние Мневники.

Как уточнили в СКР, во время проведения следственных действий задержанный признал вину. Сегодня следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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