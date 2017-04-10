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Публикации за 10.04.17

СМИ: Стрельба на автозаправке началась во время массовой драки

СМИ: Стрельба на автозаправке началась во время массовой драки

Стали известны новые подробности стрельбы на автозаправочной станции в Домодедовском районе Подмосковья, где один человек погиб и двое получили ранения. По данным источников в правоохранительных органах, убийству предшествовала массовая драка представителей конкурирующих транспортных компаний.

По неподтвержденным данным, перед стрельбой завязалась драка двух групп представителей компаний, которые занимаются перевозками. Участники конфликта оспаривали территорию ведения деятельности, передает РИА «Новости» со ссылкой на свой источник.

Похожие данные приводит также «Интерфакс». По сведениям агентства, точное число участников конфликта устанавливается. По словам источника, правоохранительные органы разыскивают участников драки и два автомобиля «Газель».

Как сообщалось ранее, в результате стрельбы на автозаправке один человек был убит. Двое получили ранения и были госпитализированы в реанимацию. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.04.17

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