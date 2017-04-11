В Подмосковье задержан серийный вор-кофеман

Публикации за 11.04.17

В подмосковном Пущине задержан серийный вор, который в магазинах похищал упаковки с кофе. Им оказался 34-летний ранее судимый житель Серпухова, передает «ОкаИнфо».

Преступление удалось раскрыть после обращения полицию руководителя одного из местных сетевых торговых предприятий, расположенных на территории микрорайона «Д». По его словам, неизвестный мужчина, находясь в помещении магазина, похитил три упаковки кофе на 2 000 рублей.

Сотрудники полиции во время проведения розыскных мероприятий установили личность гражданина, причастного к совершению этой кражи. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он во всем сознался.

В ходе проверки были установлено, что задержанный причастен к некоторым другим подобных кражам. В другом магазине он также украл пару упаковок кофе на общую сумму в 700 рублей.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 11.04.17

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