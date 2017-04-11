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Публикации за 11.04.17

В Подмосковье задержан серийный вор-кофеман

В Подмосковье задержан серийный вор-кофеман

В подмосковном Пущине задержан серийный вор, который в магазинах похищал упаковки с кофе. Им оказался 34-летний ранее судимый житель Серпухова, передает .

Преступление удалось раскрыть после обращения полицию руководителя одного из местных сетевых торговых предприятий, расположенных на территории микрорайона «Д». По его словам, неизвестный мужчина, находясь в помещении магазина, похитил три упаковки кофе на 2 000 рублей.

Сотрудники полиции во время проведения розыскных мероприятий установили личность гражданина, причастного к совершению этой кражи. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он во всем сознался.

В ходе проверки были установлено, что задержанный причастен к некоторым другим подобных кражам. В другом магазине он также украл пару упаковок кофе на общую сумму в 700 рублей.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 11.04.17

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