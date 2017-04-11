В Химках сотрудники «Почты России» попались на мошенничестве на 200 млн рублей

Публикации за 11.04.17

Сотрудники службы безопасности «Почты России» выявили крупную схему мошенничества, которая работала в подмосковных Химках. По предварительным данным пресс-служба госкомпании, в результате отправки неучтенных корреспонденций был причинен ущерб почти на 200 млн рублей.

В причастности к этому мошенничеству подозреваются индивидуальный предприниматель Якимова, ООО «Аргумент», а также должностные лица почтового отделения и местного почтамта.

В ходе расследования выяснилось, что представители компаний, предлагающих услуги по пересылке рекламных и информационных сообщений, вступили в сговор с должностными лицами почты. Мошенники в итоге могли сдавать для пересылки значительно большие объемы почтовых отправлений, оплачивая лишь 25% от их объема. Для сокрытия следов преступления злоумышленники использовали фальшивые печати и документы.

Все материалы по данным фактам сотрудники службы безопасности «Почты России» передали в правоохранительные органы. По результатам их рассмотрения были возбуждены и в настоящее время расследуются уголовные дела по ст.165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Ряд должностных лиц химкинского почтамта уволены. В отношении ИП Якимова и ООО «Аргумент» поданы иски в арбитражный суд Москвы о взыскании материального ущерба.

В пресс-службе «Почты России» отметили, что в 2016 году отмечено более чем двукратное сокращение оборота неучтённой корреспонденции. В 2015 году объем «серой» почты достигал 342 млн и составлял 36% от общего количества писем. В деньгах потери государства в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократились с 5,8 млрд рублей до 3,0 млрд рублей.

Москва, Алексей Васильев

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