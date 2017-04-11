В Москве известный астролог предстанет перед судом по делу о квартирном мошенничестве

Публикации за 11.04.17

Уголовное дело против президента Русской астрологической школы Александра Зараева, который обвиняется в квартирном мошенничестве, направлено в Хамовнический суд Москвы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Зараев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

По версии следствия, в период с апреля 2013 года по июнь 2014 года, Зараев, обладая навыками манипулятивных и других техник психологического воздействия, в корыстных целях воспользовался состоянием пожилой москвички, находившейся в тяжелой жизненной ситуации. Он убедил женщину в том, что находится в астральной связи с ее умершей дочерью, в необходимости перезахоронения ее тела, а также якобы понесенных им в этой связи затрат на сумму 3 млн рублей.

Таким образом, Зараев создал у потерпевшей наличие перед ним мнимой финансовой задолженности, которую она была вынуждена исполнить путем продажи ему квартиры на ул. Нагорной, отмечается в сообщении надзорного ведомства.

Вместе с тем, продолжая обманывать пенсионерку, зная о ее намерении продать свою вторую квартиру на Севастопольском проспекте за 6 млн рублей, он пообещал женщине заключить договор пожизненной ренты и выплатить ей указанную сумму в течение года.

Воспользовавшись тем, что потерпевшая плохо видит, Зараев заключил с ней договор купли-продажи квартиры на сумму 1 млн рублей, о чем умолчал, а денежные средства в дальнейшем не вернул.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.04.17

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