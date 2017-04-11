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Публикации за 11.04.17

В Одинцовском районе ребенок погиб под колесами спецмашины

В Одинцовском районе ребенок погиб под колесами спецмашины

Сегодня в подмосковном Одинцовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб ребенок, передает агентство со ссылкой на ГУМВД РФ по региону.

ЧП случилось около 11:55 на территории поселка Часцы. Пенсионерка с внуком пыталась перейти дорогу в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода, и в этот момент водитель автомобиля, оборудованного манипулятором, совершил наезд на ребенка.

От полученных травм мальчик погиб на месте.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 11.04.17

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