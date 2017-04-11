В Подмосковье продавцы избили пенсионеров за отказ купить сковородки

Публикации за 11.04.17

В подмосковном Жуковском продавцы сковородок набросились с кулаками на пенсионеров, отказавшихся покупать их дорогостоящий товар, передает «Подмосковье сегодня».

Как сообщила изданию дочь одного из потерпевших, в воскресенье двое мужчин зашли в подъезд жилого дома на улице Чкалова и представились работниками «Почты России». Они в наглой форме предлагали сковородки по довольно высокой цене.

В одной из квартир отказ купить товар стал поводом для потасовки хозяина жилья и продавцов сковородок. «Соседу досталось больше всего, его по голове сковородой били с такой силой, что ручка отломалась. У отца тоже сильно разбита голова, оба в синяках и в крови. Вызвали полицию и медиков», – рассказала женщина.

На данный момент полиция разыскивает нападавших. Одному из них на вид 23 – 25 лет, темные волосы, пальто из драпа коричневатого цвета. Второй мужчина лет на пять старше, чуть крепче телосложением, высокий, был одет в серую куртку, нос с горбинкой, волосы русые.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 11.04.17

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