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Публикации за 11.04.17

На Ярославском вокзале насмерть раздавило молодого человека: возможен сбой в движении электричек

На Ярославском вокзале насмерть раздавило молодого человека: возможен сбой в движении электричек

Сегодня на пригородной платформе Ярославского вокзала произошло ЧП: по прибытии на 8-ой путь электропоезда № 6841 Фрязино – Москва между платформой и составом оказался молодой человек, который был смертельно травмирован.

Как сообщила пресс-служба Московской железной дороги, инцидент произошел в 16:43 мск. В связи с этим происшествием возможны незначительные задержки пригородных поездов на данном направлении.

На Московской железной дороге создана специальная комиссия, которая выясняет все обстоятельства данного происшествия.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.04.17

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