В московском районе Некрасовка объявлен карантин по бешенству

Публикации за 12.04.17

В районе Некрасовка на юго-востоке Москвы объявлен карантин по бешенству после выявления заболевания у домашнего животного. Согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, ограничения будут действовать до 9 июня.

В документе отмечается, что случай заболевания бешенством домашнего животного был выявлен 8 апреля. На период карантина на территории Некрасовки запрещено проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы этой территории.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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