В Подмосковье женщина зарезала собственного сына

Публикации за 12.04.17

Труп молодого человека со смертельным ножевым ранением обнаружен на улице в подмосковном Реутове. Как оказалось, мужчина убит собственной матерью, передает РИАМО со ссылкой на представителей ГУ МВД по региону.

Труп был обнаружен в районе дома №20 на улице Ленина. По подозрению в совершении этого преступления задержана родная мать жертвы – местная жительница 1964 года рождения.

Сообщается, что это убийство женщина совершила после совместного распития спиртного, когда между ней и сыном возникла ссора.

Возбуждено уголовное дело.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 12.04.17

Прощай, кириллица: Назарбаев велел перевести Казахстан на латиницу. / Росстат в разы занижает уровень бедности: более трети граждан РФ ощущают себя «за чертой». / Исчезновение Луны сулит гибель человечеству. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»