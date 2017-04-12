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Публикации за 12.04.17

В Подмосковье женщина зарезала собственного сына

В Подмосковье женщина зарезала собственного сына

Труп молодого человека со смертельным ножевым ранением обнаружен на улице в подмосковном Реутове. Как оказалось, мужчина убит собственной матерью, передает РИАМО со ссылкой на представителей ГУ МВД по региону.

Труп был обнаружен в районе дома №20 на улице Ленина. По подозрению в совершении этого преступления задержана родная мать жертвы – местная жительница 1964 года рождения.

Сообщается, что это убийство женщина совершила после совместного распития спиртного, когда между ней и сыном возникла ссора.

Возбуждено уголовное дело.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 12.04.17

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