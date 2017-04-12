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Публикации за 12.04.17

В Подмосковье суд отобрал у военнослужащего квартиру

В Подмосковье суд отобрал у военнослужащего квартиру

Городской суд подмосковного Одинцова удовлетворил исковые требования военного прокурора 317-й военной гарнизонной прокуратуры и изъял в пользу государства квартиру, которая принадлежит слушателю одного из военно-учебных учреждений.

Как сообщила пресс-служба главной военной прокуратуры, поводом для такого решения стали результаты проверки соответствия расходов доходам и достоверности представленных деклараций.

Было установлено, что военнослужащий о за последние годы приобрел в собственность две квартиры в подмосковном Одинцове и автомобиль общей стоимостью 12 млн рублей. При этом совокупный доход его семьи за тот же период, предшествующий приобретению имущества, составил немногим более 7 млн рублей.

По иску военного прокурора 317 военной прокуратуры гарнизона решением Одинцовского городского суда одна из квартир стоимостью 4,8 млн рублей, а также денежная сумма в размере 200 тысяч рублей обращены в доход государства.

Москва, Алексей Васильев

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