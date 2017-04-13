«Элитное спиртное»: в Подмосковье нелегалы подпольно производили виски

Публикации за 13.04.17

В подмосковных Сергиевом Посаде и Пушкине в складских помещениях обнаружены более 500 тысяч бутылок с оригинальной формой и наклейками престижных марок алкоголя. Подпольным производством занимались нелегальные мигранты из стран средней Азии. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Московской области.

На территории Пушкина найдены две линии по разливу алкоголя общей производительностью 13 тысяч бутылок в час. Ассортимент нелегального производства варьировался от нескольких десятков наименований – от обычной водки до знаменитых марок виски и коньяка. Всего полиция изъяла около 40 000 бутылок разлитого алкоголя с наклеенными акцизными марками и задержала 27 мигрантов, часть из выдворена из страны за нарушение миграционного законодательства.

В рамках следствия по этому делу было проведено почти два десятка обысков, что помогло выявить еще один такой же цех на территории Сергиева Посада, где было найдено еще около 40 000 бутылок различного спиртного и более 400 000 единиц тары с двумя полуавтоматическими разливными линиями.

По данным полиции, руководили этим незаконным бизнесом 57-уроженец Тверской области и 53-летний житель Подмосковья. Мужчины заключены под стражу.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 13.04.17

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