Житель Каширы три года истязал малолетних детей сожительницы

Публикации за 13.04.17

В подмосковной Кашире Следственный комитет направил в суд материалы уголовного дела об истязании несовершеннолетних. В этом преступлении обвиняется 43-летнего местного жителя, который жестоко издевался над детьми сожительницы.

Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области, обвиняемый в течение трех лет с начала 2014 года по конец 2016 года грубо обращался с двумя несовершеннолетними детьми своей сожительницы. Мужчина применял к детям жестокие воспитательные методы, оскорблял их и наносил побои, обзывал нецензурной бранью.

В ведомстве отмечают, что обвиняемый осознавал тот факт, что дети в возрасте 8 и 11 лет не могут оказать ему сопротивления.

Во время следствия мужчина полностью признал вину.

Москва, Алексей Васильев

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