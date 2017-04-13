Актер Химкинского театра заподозрен в торговле оружием

Актер Химкинского драматического театра Федор Бязкун задержан сотрудниками полиции по подозрению в в торговле оружием, передает «Лайф» со ссылкой на источники в полиции.
По данным издания, во время обыска в квартире артиста были найдены три пистолета, которые предположительно являются боевыми. Кроме всего прочего, стражи порядка изъяли у подозреваемого пять единиц холодного оружия – ножей и топоров.
«Все изъятые образцы направлены на экспертизу, после которой будет принято процессуальное решение», – сообщил источник издания.
31-летний Бякун входит в труппу Химкинского драматического театра с 1999 года. Подмосковный зритель знаком с его творчеством по ролям в таких постановках, как «Горльд и Мод» и «А зори здесь тихие».
Москва, Алексей Васильев
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