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Публикации за 13.04.17

Актер Химкинского театра заподозрен в торговле оружием

Актер Химкинского театра заподозрен в торговле оружием

Актер Химкинского драматического театра Федор Бязкун задержан сотрудниками полиции по подозрению в в торговле оружием, передает со ссылкой на источники в полиции.

По данным издания, во время обыска в квартире артиста были найдены три пистолета, которые предположительно являются боевыми. Кроме всего прочего, стражи порядка изъяли у подозреваемого пять единиц холодного оружия – ножей и топоров.

«Все изъятые образцы направлены на экспертизу, после которой будет принято процессуальное решение», – сообщил источник издания.

31-летний Бякун входит в труппу Химкинского драматического театра с 1999 года. Подмосковный зритель знаком с его творчеством по ролям в таких постановках, как «Горльд и Мод» и «А зори здесь тихие».

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 13.04.17

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