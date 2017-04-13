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Публикации за 13.04.17

В Домодедове сотрудники полиции задержаны за взятку и хищение миграционных карт

В Домодедове сотрудники полиции задержаны за взятку и хищение миграционных карт

В подмосковном Домодедове задержаны полицейские за взятку, а также хищение и продажу миграционных карт. Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, против них возбуждены уголовные дела.

В частности, в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан старший специалист по вопросам миграции ОВМ УМВД России по Домодедову за получение взятки в 15 тысяч рублей. За эти деньги он предоставлял персональные данные иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих на территории РФ.

В ходе дальнейшего расследования была установлена причастность начальника отделения контроля за пребыванием иностранных граждан в аэропорту «Домодедово» ОВМ УМВД России по г.о. Домодедово к совершению хищения и реализации миграционных карт. Против него возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. По результатам служебной проверки он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

В главке МВД заверили, что к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены непосредственные руководители этих сотрудников.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 13.04.17

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