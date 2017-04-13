В Подмосковье внедорожник сбил пару косуль

Публикации за 13.04.17

Внедорожник совершил наезд на косулю у въезда в подмосковный Серпухов, а позднее житель одной из деревень в Чеховском районе нашел застрявшее в изгороди раненное животное, передает Glazey.info.

За сбитое животное с водителя внедорожника могут взыскать штраф, причем довольно внушительный – 20 тысяч рублей. Более того, при расчете суммы штрафа принимается во внимание и пол животного – за самку, возможно, придется заплатить больше, а если она вынашивала потомство, то сумма также увеличится.

Косули, как правило, заводят потомство с апреля по июнь и за раз вынашивают по двое детенышей.

Примечательно, что в этот же день недалеко от места происшествия – в деревне Пешково в Чеховском районе один из местных жителей нашел раненное животное, застрявшее в изгороди, с ободранными боками и раной на лапе. Об этом в полицию сообщил деревенский староста. Вероятнее всего, найденная в деревне самка могла стать жертвой внедорожника, однако сумела выжить.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 13.04.17

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