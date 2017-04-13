В Москве СКР проводит проверку по факту избиения ребенка в детском саду

Публикации за 13.04.17

Московский главк Следственного комитета организовал доследственную проверку по факту получения телесных повреждений ребенком в детском саду. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, воспитательница одного из детских садов на северо-западе Москвы причинила ребенку телесные повреждения в виде ушибов. Причиной агрессивного поведения со стороны сотрудницы детского учреждения послужило несоблюдение ребенком тихого часа.

«Выполняются необходимые проверочные мероприятия, выясняются все обстоятельства произошедшего. Следователи опрашивают руководство и сотрудников детского сада», – говорится в сообщении СКР.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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