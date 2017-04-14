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Публикации за 14.04.17

Жительница Подмосковья откусила напавшему на нее грабителю палец

Жительница Подмосковья откусила напавшему на нее грабителю палец

В подмосковном Подольске сотрудники полиции сумели быстро выйти на след грабителя и задержать его, благодаря фрагменту пальца, который был откушен его жертвой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

В полицию обратилась 52-летняя жительница Подольска с заявлением о том, что находясь на улице Быковская, на неё напали неизвестные и, пытаясь задушить, похитили сумку с деньгами. Общая сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей.

При этом оказывая сопротивление, потерпевшая откусила одному из нападавших часть фаланги пальца, по которому полицейские установили личность злоумышленника. Подозреваемый – 29-летний уроженец Средней Азии в итоге был задержан по месту проживания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой». Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на задержание соучастника преступления.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 14.04.17

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