Шутовская борьба КПРФ и ЛДПР за «корону российской оппозиции» на руку «ЕР» и Навальному

Публикации за 14.04.17

Шутовская борьба КПРФ и ЛДПР за «корону российской оппозиции» выгодна «Единой России» и скандальному политическому деятелю Алексею Навальному, который разрабатывает план по захвату власти. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал член президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия» Олег Нилов в рамках IV конгресса Российской ассоциации политических консультантов.

Политик выразил уверенность, что вечный спор между КПРФ И ЛДПР необходимо заканчивать. «Это (спор) как в известном юмористическом фильме, где два представителя делят корону Российской империи – одни говорят, что корона российской оппозиции должна быть у них, другие – у них. Это веселит в первую очередь власть», – сказал Нилов.

По его оценке, споры внутри оппозиции позволяют представителям правящей партии удерживать лидирующую позицию и «вечно носить настоящую корону» России.

«А в это время штабс-капитан Овечкин – Навальный вместе со спецслужбами и прочими доброжелателями действительно разрабатывает операцию, как умыкнуть корону», – обратил внимание Нилов.

С его точки зрения, именно Навальный – действительный бенефициар сложившейся политической системы в России. «Вот на кого работает действующая модель власти», – подчеркнул он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 14.04.17

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